Греческий F-16 сгорел при заходе на посадку в аэропорту на острове Закинтос

19 мая похожий инцидент произошел в Якутии, где самолет Ан-2 совершил жесткую посадку и загорелся. По информации Росавиации, на борту находились восемь человек – два члена экипажа и шесть парашютистов. После аварийной посадки всех эвакуировали, медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте. Росавиация квалифицировала происшествие как аварию.