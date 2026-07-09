Греческий F-16 сгорел при заходе на посадку в аэропорту на острове Закинтос
Истребитель F-16 ВВС Греции совершил аварийную посадку в аэропорту на острове Закинтос после возникновения неисправности. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на греческие СМИ.
По данным общественной телерадиокомпании ERT, во время полета на борту самолета произошло возгорание, после чего пилот принял решение выполнить экстренную посадку в аэропорту острова. Летчика оперативно эвакуировали из поврежденного истребителя, его состояние оценивается как хорошее. Сам самолет получил сильные повреждения в результате пожара.
Руководитель департамента гражданской защиты Греции на местном уровне Мария Музаки заявила в интервью ERT, что предварительной причиной инцидента стала неисправность двигателя. После происшествия аэропорт Закинтоса временно прекратил работу и останется закрытым до дальнейшего уведомления из соображений безопасности.
25 мая легкомоторный самолет «Аэропракт-22» совершил жесткую посадку в Богучанском районе Красноярского края. По данным ведомства, инцидент произошел около 15:00 по местному времени (около 11:00 мск) в районе поселка Осиновый Мыс. Пострадали два человека.
19 мая похожий инцидент произошел в Якутии, где самолет Ан-2 совершил жесткую посадку и загорелся. По информации Росавиации, на борту находились восемь человек – два члена экипажа и шесть парашютистов. После аварийной посадки всех эвакуировали, медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте. Росавиация квалифицировала происшествие как аварию.