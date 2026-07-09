При пожаре на обувной фабрике в КНР погибли 28 человек

Си Цзиньпин дал указания по оказанию поддержки пострадавшим. Он отметил, что с начала 2026 г. в Китае произошло несколько крупных аварий на производстве. «Все регионы и соответствующие ведомства должны извлечь из этого глубокие уроки, лучше координировать развитие и безопасность», – говорится в сообщении.