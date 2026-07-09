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При пожаре на обувной фабрике в КНР погибли 28 человек

Ведомости

Пожар на обувной фабрике в китайской провинции Фуцзянь унес жизни минимум 28 человек. Об этом сообщило «Синьхуа».

Сообщение о пожаре поступило около 12:00 по местному времени (7:00 мск). К тушению привлекли 183 человека и 35 единиц техники, передает Центральное телевидение Китая.

Пожар начался на первом этаже производственного корпуса фабрики. Причина возгорания пока неизвестна.

Си Цзиньпин дал указания по оказанию поддержки пострадавшим. Он отметил, что с начала 2026 г. в Китае произошло несколько крупных аварий на производстве. «Все регионы и соответствующие ведомства должны извлечь из этого глубокие уроки, лучше координировать развитие и безопасность», – говорится в сообщении.

5 мая пожар произошел на заводе фейерверков в Китае. Взрыв произошел в цехе компании Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Ltd. в уезде Люян городского округа Чанша (провинция Хунань). Тогда погиб 21 человек, пострадали около 60 человек.

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