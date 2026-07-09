Лукашенко одобрил изменения в соглашение с РФ о свободе передвижения граждан

11 января 2025 г. вступил в силу договор между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз и порядке въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства. Документ также устанавливает новые правила пересечения границы, включая сухопутный участок, который ранее был доступен только для граждан России и Белоруссии.