Лукашенко одобрил изменения в соглашение с РФ о свободе передвижения граждан
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым одобрил проект поправок в соглашение между Минском и Москвой об обеспечении равных прав граждан на свободу передвижения на территории Союзного государства. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Проект предусматривает возможность получать разрешение на временное или постоянное проживание россиян в Белоруссии, а белорусов в России на основании принадлежности данных лиц к гражданству одной из сторон. Сокращаются сроки рассмотрения документов для разрешения с трех месяцев до двух.
Кроме того, проект расширит перечень документов граждан Белоруссии, по которым возможен въезд и пребывание в России – биометрический паспорт, биометрический дипломатический паспорт, биометрический служебный паспорт, идентификационная карта.
На проведение переговоров с российской стороной по проекту о внесении изменений в соглашение уполномочен МИД Белоруссии.
11 января 2025 г. вступил в силу договор между правительствами России и Белоруссии о взаимном признании виз и порядке въезда иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию Союзного государства. Документ также устанавливает новые правила пересечения границы, включая сухопутный участок, который ранее был доступен только для граждан России и Белоруссии.