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Над Россией за день уничтожили 152 украинских дрона

Ведомости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 152 украинских беспилотника самолетного типа над Россией за день 9 июля, сообщили в Минобороны РФ.

Дроны были сбиты в период с 8:00 по 20:00 мск над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

В течение дня ограничения вводились в аэропорту Калуги, отправка и принятие рейсов проходили с ограничениями в столичном «Внуково», следует из Telegram-канала Росавиации.

Ночью 9 июля силы ПВО сбили 73 украинских беспилотника. Воздушные цели были поражены над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями и др. Атаки привели к ограничению полетов в аэропортах Пскова, Череповца, Ярославля, а также Калуги.

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