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Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника

Ведомости

Силы ПВО ночью сбили 73 украинских беспилотника самолетного типа над 13-ю регионами России и Азовским морем. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Воздушные цели были поражены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом.

Ночью Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Калуги («Грабцево»), Пскова, Череповца, Ярославля («Туношна»). На момент публикации мера отменена в Калуге и Пскове.

Беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе. Суда загорелись, обошлось без пострадавших. В Тверской области в результате атаки БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза», проинформировал врио губернатора Виталий Королев. Кроме того, из-за атаки украинских беспилотников начался пожар на территории промобъекта в Ставропольском крае. По словам губернатора Владимира Владимирова, обошлось без пострадавших.

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