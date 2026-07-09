Силы ПВО за ночь сбили 73 украинских беспилотника

Беспилотники атаковали два танкера в Таганрогском заливе. Суда загорелись, обошлось без пострадавших. В Тверской области в результате атаки БПЛА загорелся один из резервуаров предприятия «Тверская нефтебаза», проинформировал врио губернатора Виталий Королев. Кроме того, из-за атаки украинских беспилотников начался пожар на территории промобъекта в Ставропольском крае. По словам губернатора Владимира Владимирова, обошлось без пострадавших.