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Главная / Политика /

WSJ: Иран запланировал покушение на Трампа

Ведомости

Тегеран запланировал убить президента США Дональда Трампа, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на разведданные Израиля, переданные американской стороне.

Издание напомнило, что Иран многие годы открыто заявлял о намерении отомстить Трампу за убийство генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани во время первого президентского срока Трампа.

8 июля Трамп, выступая перед прессой в Анкаре, упомянул об угрозах в свой адрес.

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Политика / Международные новости

«Они хотят устранить лидера США – меня. Я в каждом списке. Сегодня утром я увидел, что я в каждом их списке. И пока, наверное, мне немного везло, но это может продлиться недолго», – сказал глава Белого дома.

На похоронах погибшего от американо-израильского удара верховного лидера Ирана Али Хаменеи иранцы скандировали лозунги за смерть Трампа. Один из скорбящих развернул баннер с надписью «Мы убьем Трампа», указывает WSJ.

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