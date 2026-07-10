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Минобороны рассказало про атаку украинских роботов в Запорожской области

Ведомости

В Запорожской области российские военные сорвали контратаку вооруженных сил Украины (ВСУ) с использованием наземных робототехнических комплексов (НРТК) с пулеметными установками. Воздушная разведка обнаружила два НРТК, двигающихся вдоль лесопосадки и ведущих огонь по позициям десантников, сообщает Минобороны РФ.

Операцию выполнили расчеты БПЛА 299-го гвардейского парашютно-десантного полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ из состава группировки войск «Днепр». Операторы передали координаты ударным дронам. Беспилотники точно поразили цели, не позволив им приблизиться к позициям российских военных. Уничтожение зафиксировали камеры объективного контроля.

В Минобороны подчеркнули, что слаженная работа разведывательных и ударных расчетов позволяет эффективно срывать планы противника на Ореховском направлении.‍

10 июля ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный», который готовило Главное управление разведки минобороны Украины с использованием ИИ-дронов. Украинская разведка завербовала россиянина, но он сообщил о готовящемся преступлении спецслужбам РФ. Дальнейшие действия проходили под контролем сотрудников ФСБ.

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