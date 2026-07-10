Минобороны рассказало про атаку украинских роботов в Запорожской области

10 июля ЦОС ФСБ сообщил о предотвращении теракта на военном аэродроме «Ростов-Центральный», который готовило Главное управление разведки минобороны Украины с использованием ИИ-дронов. Украинская разведка завербовала россиянина, но он сообщил о готовящемся преступлении спецслужбам РФ. Дальнейшие действия проходили под контролем сотрудников ФСБ.