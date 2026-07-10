Сальдо: в Херсонской области от ударов ВСУ погибли 545 мирных жителей
В Херсонской области от ударов вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 545 мирных жителей, из них 20 детей. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в рамках международного онлайн-телемоста, посвященного преступлениям украинской армии.
Кроме того, 3700 человек получили ранения, сказал он. Сальдо подчеркнул, что мирные жители подвергаются атакам ежедневно.
«Если бы это воспринималось где-то в другом регионе, никто бы, наверное, не поверил. Но мы все это видим наяву», – сказал губернатор Херсонской области (цитата по ТАСС).
В ходе телемоста уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова заявила, что около четверти всех ударов ВСУ по российским объектам гражданской инфраструктуры приходится на Херсонскую область. Омбудсмен рассказала, что советник президента Украины Владимира Зеленского Юрий Подоляк призывал украинцев избавиться от русских на Херсонской земле.