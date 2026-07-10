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Собянин сообщил о двух сбитых на подлете к Москве беспилотниках

Ведомости

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он заявил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 144 украинских дрона самолетного типа над регионами России. Беспилотники ликвидировали и в небе над Московским регионом.

Столичный аэропорт «Внуково» принимал и отправлял рейсы по согласованию с 10:30 мск до 21:20 мск. Затем ограничения в работу московских аэропортов Росавиация не вводила.

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