Силы ПВО сбили 144 украинских беспилотника за день
В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.
Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Кроме того, беспилотники ликвидировали в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.
В ночь на 10 июня южные регионы России подверглись массированной атаке беспилотников. В Краснодарском крае загорелась территория Ильского НПЗ, в ростовском Азове начался пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов. В Таганроге горел морской порт.
Кроме того, в течение ночи силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников в небе над Ленинградской областью, а также 10 дронов летевших в направлении Москвы.