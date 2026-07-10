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Силы ПВО сбили 144 украинских беспилотника за день

Ведомости

В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

Дроны сбили над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Кроме того, беспилотники ликвидировали в небе над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и над акваторией Черного моря.

В ночь на 10 июня южные регионы России подверглись массированной атаке беспилотников. В Краснодарском крае загорелась территория Ильского НПЗ, в ростовском Азове начался пожар на двух объектах хранения нефтепродуктов. В Таганроге горел морской порт.

Кроме того, в течение ночи силы ПВО уничтожили 14 украинских беспилотников в небе над Ленинградской областью, а также 10 дронов летевших в направлении Москвы.

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