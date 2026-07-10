Силы ПВО сбили 144 украинских беспилотника за день

В период с 8:00 до 20:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 144 украинских беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.