В Великобритании арестовали подозреваемого в убийстве экс-депутата парламента

С 1987 по 2010 г. Уиддекомб была членом парламента от консервативной партии от избирательного округа Мейдстон в графстве Кент, позже – от округа Мейдстон и Уилд. В 2019 г. она стала членом партии «Брексит» и с 2019 по 2020 гг. была депутатом Европарламента от Юго-Западной Англии. Она также была членом партии-преемницы «Брексит» – Reform UK.