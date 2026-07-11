В Великобритании арестовали подозреваемого в убийстве экс-депутата парламента
Мужчина задержан по подозрению в убийстве бывшего члена парламента Энн Уиддекомб. Об этом пишет The Guardian.
По сообщению полиции Девона и Корнуолла, тело Уиддекомб было обнаружено службой скорой помощи в ее доме в Хейторе, Девон, утром 9 июля с «серьезными травмами».
10 июля полиция заявила, что разыскивает белого мужчину в связи с произошедшим, но позже подтвердила, что 26-летний белый гражданин Великобритании был задержан по адресу в Ньютон-Эбботе, менее чем в 16 км от дома Уиддекомба.
На пресс-конференции в Эксетере помощник начальника полиции Мэтт Лонгман заявил, что на данном этапе полиция не считает убийство политически мотивированным и после первичной консультации с сотрудниками отдела по борьбе с терроризмом исключила террористическую версию.
С 1987 по 2010 г. Уиддекомб была членом парламента от консервативной партии от избирательного округа Мейдстон в графстве Кент, позже – от округа Мейдстон и Уилд. В 2019 г. она стала членом партии «Брексит» и с 2019 по 2020 гг. была депутатом Европарламента от Юго-Западной Англии. Она также была членом партии-преемницы «Брексит» – Reform UK.