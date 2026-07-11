При крушении самолета на Багамах погибли 10 человек
На Багамских островах 10 человек погибли в результате крушения самолета Cessna 402C авиакомпании Flamingo Air, выполнявшего рейс из Нассау в Сан-Андрос. Об этом сообщает New York Post.
Как заявила комиссар полиции Шанта Ноулз, один пассажир выжил при падении, но позже он скончался от полученных травм. По предварительным данным управления по расследованию авиационных происшествий, воздушное судно столкнулось с неполадками в воздухе незадолго до крушения.
Катастрофа произошла вскоре после вылета из Lynden Pindling International Airport. Обломки самолета обнаружили в лесистой местности в районе Северного Андроса, к западу от столицы Нассау. В социальных сетях появились видеозаписи с места происшествия, на которых видны фрагменты воздушного судна, разбросанные по территории крушения.
Причины авиакатастрофы устанавливаются, расследование продолжается.
Власти страны временно приостановили все рейсы авиакомпании Flamingo Air в качестве меры предосторожности. Решение связано с двумя инцидентами, произошедшими с воздушными судами этого перевозчика 10 июля. Ранее в тот же день другой самолет Flamingo Air загорелся при вынужденной посадке в Нассау, пассажиры были эвакуированы. Багамский перевозчик, в парке которого девять самолетов, с 2012 г. участвовал в восьми авиаинцидентах, однако до 10 июля все они обходились без жертв.