В Британии отпустили подозреваемого в убийстве экс-депутата Энн Уиддикомб

Уиддикомб была депутатом парламента от консервативной партии с 1987 по 2010 г., представляя округ Мейдстон в графстве Кент. В 2019 г. она стала членом партии Brexit и занимала должность депутата Европейского парламента от Юго-Западной Англии с 2019 по 2020 г. Она также была членом правопреемницы этой партии – партии Reform UK.