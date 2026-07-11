В Британии отпустили подозреваемого в убийстве экс-депутата Энн Уиддикомб
Мужчину, арестованного по подозрению в убийстве бывшего депутата парламента Энн Уиддикомб, освободили из-под стражи. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на полицию графства Девон и Корнуолл. 26-летний мужчина больше не является фигурантом дела.
Тело 78-летней Уиддикомб было обнаружено с тяжелыми травмами в ее доме в деревне Хейтор на Дартмуре утром 9 июля. На следующий день полиция арестовала белого мужчину британского происхождения в Ньютоне-Эбботе. Полиция заявляла, что пока нет оснований считать произошедшее терактом или политически мотивированным преступлением.
На данный момент новые задержания по делу об убийстве Уиддикомб не производились. В полиции заявили, что «приоритетом остается установление всех причастных к преступлению» , а расследование, которое ведет отдел по особо тяжким преступлениям, находится «на ранней стадии, но продвигается быстрыми темпами».
Уиддикомб была депутатом парламента от консервативной партии с 1987 по 2010 г., представляя округ Мейдстон в графстве Кент. В 2019 г. она стала членом партии Brexit и занимала должность депутата Европейского парламента от Юго-Западной Англии с 2019 по 2020 г. Она также была членом правопреемницы этой партии – партии Reform UK.