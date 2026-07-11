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Российские силы ПВО за сутки сбили две крылатые ракеты и 445 беспилотников ВСУ

Ведомости

Силы ПВО за сутки сбили две управляемые авиационные бомбы, две крылатые ракеты большой дальности и 445 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.

Российские военные нанесли удары по топливным объектам, транспорту, складам с боеприпасами, местам хранения дронов ВСУ, а также позициям украинских войск и иностранных наемников в 152 районах. Были задействованы авиация, ракетные войска, артиллерия ВС РФ, а также ударные беспилотные летательные аппараты.

Группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. В ночь на 11 июля ВС РФ нанесли высокоточные удары по стратегическим объектам на Украине. Под удар попали оборонные предприятия в Киеве и портовые терминалы в Одесской области, задействованные в логистике военных грузов и топлива для ВСУ.

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