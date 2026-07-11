Российские силы ПВО за сутки сбили две крылатые ракеты и 445 беспилотников ВСУ

Группировка войск «Север» установила контроль над населенным пунктом Бачевск в Сумской области. В ночь на 11 июля ВС РФ нанесли высокоточные удары по стратегическим объектам на Украине. Под удар попали оборонные предприятия в Киеве и портовые терминалы в Одесской области, задействованные в логистике военных грузов и топлива для ВСУ.