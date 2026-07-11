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КНДР осудила США и их союзников за масштабное наращивание военных расходов

Ведомости

МИД КНДР решительно осудил поведение США и их союзников за добавление факторов нестабильности к международной ситуации путем масштабного наращивания военных расходов. Заявление министерства опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В МИДе отметили, что блок НАТО должен был быть распущен вместе с окончанием холодной войны. Однако он ухудшает обстановку безопасности в Европе безрассудным продвижением на Восток, заявили дипломаты Северной Кореи.

«Безрассудные акты конфронтационных сил, которые ежечасно создают деструктивную угрозу мировой архитектуре безопасности, подчеркивают реальную необходимость обновления и расширения физических сил сдерживания в ответ на это», – подчеркнули в корейском министерстве.

КНДР пообещала защищать суверенитет и интересы безопасности государства «стремительным наращиванием сил».

10 июля КНДР по итогам заседания Центрального военного комитета Трудовой партии республики приняла решение провести качественное и количественное усилении ядерных сил страны. Заседание состоялось под руководством председателя КНДР Ким Чен Ына. В ходе встречи северокорейский лидер отметил, что армия страны должна играть неизменно ведущую роль в защите социализма, как и в борьбе за всестороннее развитие страны.

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