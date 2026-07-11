КНДР осудила США и их союзников за масштабное наращивание военных расходов

10 июля КНДР по итогам заседания Центрального военного комитета Трудовой партии республики приняла решение провести качественное и количественное усилении ядерных сил страны. Заседание состоялось под руководством председателя КНДР Ким Чен Ына. В ходе встречи северокорейский лидер отметил, что армия страны должна играть неизменно ведущую роль в защите социализма, как и в борьбе за всестороннее развитие страны.