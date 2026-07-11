Предполагаемая диверсия нарушила движение поездов в Германии

Через некоторое время на леворадикальной платформе появился пост, в котором группировка Kommando Angry Birds взяла на себя ответственность за взрыв. Члены группировки заявили, что заложили зажигательные устройства в кабельный канал. Источники DPA в службах безопасности заявили, что считают это сообщение правдивым.