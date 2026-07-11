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Предполагаемая диверсия нарушила движение поездов в Германии

Ведомости

Движение поездов между Дюссельдорфом и Кёльном было остановлено из-за пожара. Власти Германии подозревают, что это была диверсия, сообщило DPA в Х со ссылкой на источники.

По данным национального оператора Deutsche Bahn, между Лангенфельдом и Леверкузеном в двух местах загорелась насыпь. Пожарные быстро потушили огонь, но он успел повредить несколько кабелей. Источники агентства заявили, что техническая неисправность маловероятна.

Через некоторое время на леворадикальной платформе появился пост, в котором группировка Kommando Angry Birds взяла на себя ответственность за взрыв. Члены группировки заявили, что заложили зажигательные устройства в кабельный канал. Источники DPA в службах безопасности заявили, что считают это сообщение правдивым.

Управление по охране государственной безопасности полиции Кёльна уже приступило к расследованию. Версию с саботажем необходимо доказать.

27 июля 2025 г. на юго-западе Германии произошла авария с участием пассажирского поезда, в результате чего погибли несколько человек. Инцидент произошел вблизи города Ридлинген в федеральной земле Баден-Вюртемберг в холмистой местности.

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