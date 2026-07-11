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Во Вьетнаме 15 человек погибли при крушении катера

Ведомости

Во Вьетнаме у острова Фукуок 15 человек погибли из-за перевернувшегося катера. Об этом сообщает VnExpress. Среди погибших – двое женщин и 13 мужчин, еще 21 человек спасен. На борту находились 32 индийских туриста, трое членов экипажа и гид – всего 36 человек.

Катер компании Ocean Pearl Island следовал от острова Хон-Май-Рут в порт Антхой. Судно перевернулось примерно в 400 м от берега. По предварительной версии, причиной стали неблагоприятные погодные условия – сильные волны и ветер. Спасательные работы осложнялись тем, что многие пассажиры оказались заблокированы внутри катера. На место оперативно прибыли находившиеся поблизости туристические суда, а также пограничные и военные силы.

Всех пострадавших доставили на берег, выживших госпитализировали. Власти провинции Анзянг заявили, что туроператор и судно имели все необходимые разрешения. Причины инцидента устанавливаются, ведется расследование.

19 мая на озере Байкал перевернулся катер на воздушной подушке «Хивус», в результате утонули пять человек.

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