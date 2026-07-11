Во Вьетнаме 15 человек погибли при крушении катера

Катер компании Ocean Pearl Island следовал от острова Хон-Май-Рут в порт Антхой. Судно перевернулось примерно в 400 м от берега. По предварительной версии, причиной стали неблагоприятные погодные условия – сильные волны и ветер. Спасательные работы осложнялись тем, что многие пассажиры оказались заблокированы внутри катера. На место оперативно прибыли находившиеся поблизости туристические суда, а также пограничные и военные силы.