Пять человек утонули из-за перевернувшегося катера на Байкале
На озере Байкал перевернулся катер на воздушной подушке «Хивус», в результате утонули пять человек. Еще один госпитализирован, сообщили в МЧС по Бурятии в Мах.
По предварительным данным, авария произошла в районе Черепаха в 30 м от берега. В лодке находились 18 человек, из которых 14 удалось спасти. Одним из них был 14-летний подросток. В больницу доставили женщину с рваной раной ноги.
На месте происшествия сейчас работают 30 человек и 11 единиц техники. Кроме того, к ним направили дополнительно водолазную группу МЧС России.
Региональная прокуратура организовала проверку по факту происшествия. Надзорное ведомство заявило, что контролирует установление причин и обстоятельств произошедшего и отреагирует при наличии оснований.
По данным Telegram-канала Baza, капитан «Хивуса» вырулил судно на лед, чтобы прыгнуть с него в воду. Во время этого маневра катер перевернулся.