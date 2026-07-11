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Мэр рассказал, почему мигранты из Северной Кореи отказались работать в Оренбурге

Ведомости

Трудовые мигранты из Северной Кореи отказываются от работы за зарплату в 55 000 руб., заявил глава Оренбурга Альберт Юмадилов местному изданию 1743.ru.

По его словам, в КНДР уровень зарплаты в два-три раза выше.

«Понятно, у них и КПД больше, они работают, как роботы, я видел собственными глазами, там действительно роботы… Но мы просто по зарплате не потянем», – заявил Юмадилов.

В то же время в Оренбурге начали работать дворники из Сенегала. Глава Оренбурга заявил, что доволен ими. Африканцы берут денег не больше, чем россияне, выполняют тяжелую работу. Они готовы трудиться и в выходные дни.

«Если б мы это покупали, заказывали у подрядчиков, нам бы это вышло миллиона в три. А у нас там работают 20 этих ребят, и у них получается», – сказал Юмадилов.

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