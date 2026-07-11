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Россия доставила 10 тонн гумпомощи в Венесуэлу

Жертвами землетрясений в стране стали более 4300 человек
Ведомости

Россия направила в Венесуэлу 10 т гуманитарной помощи для пострадавших от землетрясения. Груз прибыл в международный аэропорт Симона Боливара, сообщил «РИА Новости» посол в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров.

В первую партию вошли продукты питания, одеяла и предметы первой необходимости. Посол добавил, что следующий рейс доставит медикаменты и палатки.

Российские компании, работающие в Венесуэле, уже передавали помощь пострадавшим, но нынешняя поставка организована по линии правительства. Мелик-Багдасаров подчеркнул, что помощь России – часть международных усилий по поддержке страны после стихийного бедствия.

«Мы, как и весь мир, вместе с Венесуэлой. Венесуэла не одна», – заявил он. 

Число погибших в результате разрушительных двух землетрясений 24 июня в Венесуэле по последним данным властей составило 4333 человека, пишет The Guardian. Еще 16 740 получили ранения. Тысячи людей числятся пропавшими без вести, целые районы прибрежного штата Ла-Гуайра разрушены. Спасательные команды уже прекратили поиски выживших, однако родственники продолжают разбирать руины в надежде найти тела близких.

Землетрясение магнитудой 7,5 – самое крупное в Венесуэле за более чем столетие. Оно произошло через 39 секунд после удара магнитудой 7,2, разрушив высотные дома. 

Масштабы восстановления огромны для страны, чья инфраструктура ослаблена затяжным экономическим кризисом. Временный президент Венесуэлы Делси Родригес призвала освободить замороженные активы, хранящиеся за рубежом, и возвратить их стране. Она попросила короля Чарльза вернуть около 30 т венесуэльского золота, замороженного в рамках санкций Великобритании.

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