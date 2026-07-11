Россия доставила 10 тонн гумпомощи в Венесуэлу

Число погибших в результате разрушительных двух землетрясений 24 июня в Венесуэле по последним данным властей составило 4333 человека, пишет The Guardian. Еще 16 740 получили ранения. Тысячи людей числятся пропавшими без вести, целые районы прибрежного штата Ла-Гуайра разрушены. Спасательные команды уже прекратили поиски выживших, однако родственники продолжают разбирать руины в надежде найти тела близких.