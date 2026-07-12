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Два человека погибли в перестрелке на фестивале в Торонто

Ведомости

Два человека погибли, шестеро пострадали в результате стрельбы на латиноамериканском уличном фестивале в Торонто. Об этом в соцсети X сообщила полиция Торонто. По данным ведомства, у пострадавших огнестрельные ранения. Полиция продолжает работу на месте происшествия. Подозреваемые пока не задержаны.

Как сообщает CP24, инцидент произошел вечером 11 июля. Между двумя мужчинами произошла перестрелка, в ходе которой они «целились друг в друга». При этом, по словам заместителя начальника местной полиции Фрэнка Барредо, первоначальное сообщение об «активном стрелке» не подтвердилось.

«Как вы можете себе представить, в первые моменты информация поступает очень быстро. Мы опубликовали это сообщение, потому что изначально не были до конца уверены в происходящем. В классическом смысле этого слова активного стрелка на месте не оказалось», – пояснил Барредо.

В момент трагедии на фестивале находились тысячи человек, включая семьи с детьми и пожилых людей. Очевидцы рассказали, что после первых выстрелов посетители в панике бросились врассыпную, люди покидали место происшествия, в давке «топтали» друг друга.

На место ЧП прибыли десятки сотрудников полиции и бригады скорой помощи. В результате инцидента один мужчина скончался на месте, второй – позднее в больнице.

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