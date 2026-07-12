Рейс из Астаны в Дубай развернули в воздухе из-за обострения в Иране

«Рейс KC205 по маршруту Астана – Дубай, вылетевший утром 12 июля в 07:10 по местному времени (5:10 мск), возвращается в аэропорт вылета. Еще один рейс, KC897 Алма-Ата – Дубай, запланированный на 08:50, отменен», – говорится в сообщении.