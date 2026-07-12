Рейс из Астаны в Дубай развернули в воздухе из-за обострения в Иране
Утренний рейс из Астаны в Дубай вернулся в столицу Казахстана из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает авиакомпания Air Astana.
«Рейс KC205 по маршруту Астана – Дубай, вылетевший утром 12 июля в 07:10 по местному времени (5:10 мск), возвращается в аэропорт вылета. Еще один рейс, KC897 Алма-Ата – Дубай, запланированный на 08:50, отменен», – говорится в сообщении.
Пассажирам отмененных и измененных рейсов предоставят полный возврат стоимости билетов. Авиакомпания заявила, что внимательно отслеживает ситуацию в регионе и прорабатывает вопросы вывоза людей.
США официально объявили о завершении третьей серии авиаударов по объектам на территории Ирана. Раунд ударов завершился утром 12 июля, всего было поражено порядка 140 целей, включая позиции ракетных войск и БПЛА, объекты военно-морской инфраструктуры, арсеналы, коммуникационные узлы и пункты береговой разведки.
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении нового удара по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, а также о поражении второго судна в Ормузском проливе.
Утром 12 июля военно-морские силы КСИР Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива для судоходства.