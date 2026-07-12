Оман предложил план разделения маршрутов в Ормузском проливе

Оман предложил план разделения маршрутов в Ормузском проливеЮжный коридор хотят оставить свободным, северный – под контролем Ирана
Оман подготовил проект соглашения по регулированию судоходства в Ормузском проливе, предусматривающий два отдельных маршрута под разным контролем. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник.
Согласно документу, который пока не утвержден, оба коридора останутся открытыми. Южный маршрут, проходящий через территориальные воды Омана, будет доступен для свободного судоходства на условиях, действовавших до начала конфликта.
Для прохода по Северному коридору, который пролегает через иранские территориальные воды, потребуется предварительное разрешение Тегерана. При этом плата за проход в рамках предлагаемой сделки взиматься не будет.
11 июля в Маскате прошла встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи с его оманским коллегой Сайидом Бадром аль-Бусаиди. Стороны обсудили механизмы обеспечения безопасного прохода судов в проливе.
Утром 12 июля военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявили о закрытии Ормузского пролива для судоходства. Как сообщается в заявлении военных, решение принято после того, как силы КСИР произвели предупредительные выстрелы по судну, пытавшемуся пересечь акваторию по несанкционированному маршруту. Иранская сторона расценивает действия иностранных судов как незаконное вмешательство извне.
Пролив будет закрыт до прекращения вмешательства США в регионе, говорится в заявлении военных.
Американские военные нанесли очередные массированные удары по иранской территории. По официальным данным, огнем поражены около 140 военных объектов. Третий раунд ударов, нанесенных на этой неделе, был завершен утром по местному времени.
Эскалация конфликта между США и Ираном вновь началась 8 июля, стороны нанесли взаимные удары.
10 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном привел к возобновлению боевых действий. По данным издания, причиной стала разная трактовка сторонами п. 5 соглашения, в котором говорится, что Иран «приложит все усилия для обеспечения безопасного прохода судов» и проведет консультации с Оманом для уточнения условий будущего управления акваторией. По данным WSJ, США рассматривали данный пункт как основу для возобновления судоходства через пролив. Иранская сторона, однако, прибегла к «максималистскому толкованию» соглашения, фактически закрепляющему за Тегераном исключительные полномочия по управлению акваторией. Вашингтон, напротив, выступает против монопольного контроля Ирана над проливом.