Оман предложил план разделения маршрутов в Ормузском проливе

10 июля газета The Wall Street Journal сообщила, что меморандум о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном привел к возобновлению боевых действий. По данным издания, причиной стала разная трактовка сторонами п. 5 соглашения, в котором говорится, что Иран «приложит все усилия для обеспечения безопасного прохода судов» и проведет консультации с Оманом для уточнения условий будущего управления акваторией. По данным WSJ, США рассматривали данный пункт как основу для возобновления судоходства через пролив. Иранская сторона, однако, прибегла к «максималистскому толкованию» соглашения, фактически закрепляющему за Тегераном исключительные полномочия по управлению акваторией. Вашингтон, напротив, выступает против монопольного контроля Ирана над проливом.