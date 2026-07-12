ЕК хочет лишить гранта Венецианскую биеннале из-за павильона России

Венецианская биеннале – это международная выставка современного искусства, проходящая в Венеции с мая по ноябрь 2026 г. Россия вернулась в свой национальный павильон в садах Джардини с музыкальным проектом «Дерево укоренено в небе», превратив экспозицию в площадку для живых выступлений и философских дискуссий.