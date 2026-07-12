ЕК хочет лишить гранта Венецианскую биеннале из-за павильона России
Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала Европейскому исполнительному агентству по образованию и культуре (EACEA) прекратить финансирование Венецианской биеннале в размере 2 млн евро. Об этом сообщила исполнительный вице-президент ЕК Хенна Вирккунен в соцсетях.
Вирккунен сказала, что рекомендация была подготовлена после анализа объяснений, представленных организаторами биеннале, из-за повторного открытия российского павильона.
«Культура в Европе, финансируемая за счет денег налогоплательщиков, должна продвигать и защищать демократические ценности», – заявила она.
6 мая ЕК предупредила правительство Италии и организаторов Венецианской биеннале о возможном нарушении санкционного режима ЕС в случае допуска российского национального павильона к участию в выставке. В письмах говорится, что участие России может нарушить запрет ЕС на «предоставление услуг российскому государству», поскольку павильон принадлежит правительству РФ.
Поводом для конфликта стало решение президента биеннале Пьетранджело Буттафуоко разрешить России впервые с 2022 г. представить выставку в национальном павильоне.
Венецианская биеннале – это международная выставка современного искусства, проходящая в Венеции с мая по ноябрь 2026 г. Россия вернулась в свой национальный павильон в садах Джардини с музыкальным проектом «Дерево укоренено в небе», превратив экспозицию в площадку для живых выступлений и философских дискуссий.