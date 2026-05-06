ЕК: Рим может нарушить санкции ЕС, допустив РФ к участию в Венецианской биеннале
Еврокомиссия предупредила правительство Италии и организаторов Венецианской биеннале о возможном нарушении санкционного режима Евросоюза (ЕС) в случае допуска российского национального павильона к участию в выставке. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письма Брюсселя.
В письмах говорится, что участие России может нарушить запрет ЕС на «предоставление услуг российскому государству», поскольку павильон принадлежит правительству РФ.
«Не соблюдая санкции ЕС, биеннале поставила под сомнение свою обязанность обеспечивать соблюдение ценностей ЕС», – говорится в письме агентства Еврокомиссии по культуре организаторам форума. В другом письме Брюссель отметил, что любые расходы, которые российская сторона несет для участия художников в выставке, могут рассматриваться как косвенная экономическая поддержка мероприятия.
Поводом для конфликта стало решение президента биеннале Пьетранджело Буттафуоко разрешить России впервые с 2022 г. представить выставку в национальном павильоне. Представитель Еврокомиссии подтвердил Financial Times подлинность писем и сообщил, что организаторам дали 30 дней для разъяснений.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони публично дистанцировалась от решения руководства биеннале. На прошлой неделе она заявила журналистам, что не поддерживает участие России в выставке, но подчеркнула, что фонд биеннале является автономной структурой и правительство не вмешивается в его деятельность.
В ответ на претензии ЕС организаторы решили ограничить доступ к российскому павильону. До 8 мая он будет открыт только для специально приглашенных гостей и критиков, а после официального открытия выставки для публики 9 мая павильон закроют.
23 апреля Совет ЕС утвердил 20-й пакет санкций против РФ. Его в Брюсселе назвали крупнейшим за последние два года. Новые ограничения затронули 20 банков, а также порты, танкеры, криптоплатформы, компании и физлиц.
Венецианская биеннале – это международная выставка современного искусства, проходящая в Венеции с мая по ноябрь 2026 г. Россия вернулась в свой национальный павильон в садах Джардини с музыкальным проектом «Дерево укоренено в небе», превратив экспозицию в площадку для живых выступлений и философских дискуссий.