Российские силы ПВО за сутки сбили 585 БПЛА и 11 авиабомб
Средства противовоздушной обороны за сутки сбили 11 управляемых авиационных бомб и 585 БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
Российские военные нанесли удары по 158 районам на Украине и использовали для этого самолеты, ракетные комплексы, артиллерию и дроны. Под удар попали объекты, обеспечивающие ВСУ топливом и электроэнергией, склады боеприпасов, места хранения дальнобойных беспилотников, пункты размещения украинских военных и иностранных наемников.
В ночь на 12 июля ВС РФ нанесли массированный удар по портам Одессы и Черноморска. В порту «Одесса» российские военные поразили инфраструктурные объекты, используемые для приема и хранения военных грузов, а также логистический центр компании «Одтранс», которая занимается перевозками военной продукции.
В порту «Черноморск» уничтожены объекты перегрузочного центра и резервуары для хранения топлива. Там же поражены два сухогруза и морской паром, доставлявшие грузы для ВСУ, а также патрульный катер.
Минувшей ночью силы ПВО сбили 349 беспилотников над российскими регионами.
В ночь на 11 июля российские войска поразили высокоточным оружием предприятия ВПК в Киеве и портовую инфраструктуру в Одесской области.