Российские силы ПВО за сутки сбили 585 БПЛА и 11 авиабомб

В ночь на 12 июля ВС РФ нанесли массированный удар по портам Одессы и Черноморска. В порту «Одесса» российские военные поразили инфраструктурные объекты, используемые для приема и хранения военных грузов, а также логистический центр компании «Одтранс», которая занимается перевозками военной продукции.