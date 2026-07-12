Посол Украины в США Стефанишина подала в отставку

В июле стало известно о возбуждении дела о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Украинские СМИ писали, что дело возбуждено против Стефанишиной, однако в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины заявили, что о подозрении по этому делу не было сообщено ни одному человеку.