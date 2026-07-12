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Посол Украины в США Стефанишина подала в отставку

Ведомости

Ольга Стефанишина попросила об отставке с поста чрезвычайного и полномочного посла Украины в США по личным обстоятельствам, пишет «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник. На Украине ее обвиняют в хищении 2,5 млн гривен (4,3 млн руб.) на анализе европейского законодательства.

Собеседник агентства сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский был доволен работой дипломата.

Стефанишина является одной из фигуранток уголовного дела, в котором говорится о событиях 2013-2014 гг. Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) обвиняет Стефанишину в соучастии в завладении более 2,5 млн гривен бюджетных средств.

Украинские СМИ назвали возможного преемника Свириденко

Политика / Международные новости

В июле стало известно о возбуждении дела о злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Украинские СМИ писали, что дело возбуждено против Стефанишиной, однако в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) Украины заявили, что о подозрении по этому делу не было сообщено ни одному человеку.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил о кадровых изменениях в кабинете министров. Он предложил премьер-министру Украины Юлии Свириденко уйти в отставку и возглавить новое направление в отношениях с ключевым партнером. По данным украинских СМИ, Свириденко после отставки может стать послом Украины в США.

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