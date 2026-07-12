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В Турции 30 человек отравились после употребления пищи в пятизвездочном отеле

Ведомости

В турецком курортном городе Кушадасы (провинция Айдын) 30 постояльцев пятизвездочного отеля в районе Караова обратились за медицинской помощью с симптомами острого отравления. Об этом сообщает местное издание Haberler.

У постояльцев наблюдались тошнота, рвота и сильные боли в животе. После сообщения о массовом недомогании на место были направлены бригады скорой помощи. 28 человек были доставлены в близлежащие больницы для дальнейшего лечения.

Власти уже приступили к расследованию инцидента, отмечает издание. Специалисты районных управлений сельского и лесного хозяйства, а также здравоохранения взяли пробы продуктов питания, которые подавались в отеле, и образцы воды из системы водоснабжения для лабораторного анализа.

Причины массового отравления будут установлены после завершения экспертизы. Полиция также начала проверку по факту случившегося.

18 мая в Турции произошло вооруженное нападение на ресторан в Мерсине, в результате чего погибли пять человек, еще восемь получили ранения.

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