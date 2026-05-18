Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,34-0,06%CNY Бирж.00%IMOEX2 668,22+1,31%RGBITR782,66+0,03%
Главная / Общество /

В Турции пять человек погибли при вооруженном нападении на ресторан

Ведомости

В Мерсине на юге Турции в результате вооруженного нападения на ресторан погибли пять человек, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил телеканал Yeni Safak.

По данным телеканала, 17-летний Метин О. подъехал к ресторану и открыл огонь из дробовика по заведению, владельцами которого были братья Сабри и Самет Пан. Подозреваемый обстрелял ресторан братьев, с которыми враждовал. В результате инцидента погибли Сабри Пан и еще четверо человек. Среди погибших оказался сотрудник ресторана, а также пастух, находившийся рядом с заведением и случайно попавший под пули.

После нападения злоумышленник скрылся, его разыскивает полиция. Для поиска подозреваемого правоохранительные органы задействовали в том числе средства воздушного наблюдения.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь