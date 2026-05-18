В Турции пять человек погибли при вооруженном нападении на ресторан
В Мерсине на юге Турции в результате вооруженного нападения на ресторан погибли пять человек, еще восемь получили ранения. Об этом сообщил телеканал Yeni Safak.
По данным телеканала, 17-летний Метин О. подъехал к ресторану и открыл огонь из дробовика по заведению, владельцами которого были братья Сабри и Самет Пан. Подозреваемый обстрелял ресторан братьев, с которыми враждовал. В результате инцидента погибли Сабри Пан и еще четверо человек. Среди погибших оказался сотрудник ресторана, а также пастух, находившийся рядом с заведением и случайно попавший под пули.
После нападения злоумышленник скрылся, его разыскивает полиция. Для поиска подозреваемого правоохранительные органы задействовали в том числе средства воздушного наблюдения.