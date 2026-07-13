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Собянин: за ночь силы ПВО сбили 24 украинских беспилотника на подлете к Москве

Ведомости

С полуночи 13 июля дежурные силы ПВО уничтожили 24 украинских беспилотника, летевших по направлению к Москве. Это следует из сообщений мэра Сергея Собянина в мессенджере Max.

О первых восьми ликвидированном БПЛА за сутки Собянин сообщил в 00:24 мск, о последних пяти – в 04:54 мск.

С вечера 12 июля Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».

12 июля Собянин сообщил, что силы ПВО за сутки уничтожили 45 украинских БПЛА на подлете к Москве. Всего по направлению к Московскому региону летело около 300 беспилотников. Большую часть из них силы ПВО ликвидировали на дальних подступах, уточнил он. После этого Собянин проинформировал о нейтрализации еще 18 БПЛА на подлете к столице.

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