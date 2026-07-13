Собянин: за ночь силы ПВО сбили 24 украинских беспилотника на подлете к Москве

12 июля Собянин сообщил, что силы ПВО за сутки уничтожили 45 украинских БПЛА на подлете к Москве. Всего по направлению к Московскому региону летело около 300 беспилотников. Большую часть из них силы ПВО ликвидировали на дальних подступах, уточнил он. После этого Собянин проинформировал о нейтрализации еще 18 БПЛА на подлете к столице.