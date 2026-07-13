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Собянин: более 350 БПЛА атаковали Москву с вечера 12 июля

Ведомости

С 20:30 мск 12 июля в сторону Московского региона направлялись свыше 350 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

По его словам, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. На подлете к столице были сбиты 50 беспилотных устройств.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 13 июля силы ПВО и РЭБ ликвидировали в небе над регионом 81 украинский беспилотник. Погибли три человека, еще пятеро были ранены. По словам Воробьева, БПЛА были уничтожены в 14 городских округах, включая Одинцово, Наро-Фоминск, Истру, Раменское, Подольск и Коломну.

С вечера 12 июля Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».

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