Собянин: более 350 БПЛА атаковали Москву с вечера 12 июля
С 20:30 мск 12 июля в сторону Московского региона направлялись свыше 350 украинских беспилотников. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
По его словам, большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. На подлете к столице были сбиты 50 беспилотных устройств.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 13 июля силы ПВО и РЭБ ликвидировали в небе над регионом 81 украинский беспилотник. Погибли три человека, еще пятеро были ранены. По словам Воробьева, БПЛА были уничтожены в 14 городских округах, включая Одинцово, Наро-Фоминск, Истру, Раменское, Подольск и Коломну.
С вечера 12 июля Росавиация вводила ограничения на работу столичных аэропортов «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский».