Собянин: более 350 БПЛА атаковали Москву с вечера 12 июля

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в ночь на 13 июля силы ПВО и РЭБ ликвидировали в небе над регионом 81 украинский беспилотник. Погибли три человека, еще пятеро были ранены. По словам Воробьева, БПЛА были уничтожены в 14 городских округах, включая Одинцово, Наро-Фоминск, Истру, Раменское, Подольск и Коломну.