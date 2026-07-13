AP: музыканты The Pond Band погибли в авиакатастрофе на Багамах

Власти страны временно приостановили все рейсы авиакомпании Flamingo Air в качестве меры предосторожности. Решение связано с двумя инцидентами, произошедшими с воздушными судами этого перевозчика 10 июля. Ранее в тот же день другой самолет Flamingo Air загорелся при вынужденной посадке в Нассау, пассажиры были эвакуированы. Багамский перевозчик, в парке которого девять самолетов, с 2012 г. участвовал в восьми авиаинцидентах, однако до 10 июля все они обходились без жертв.