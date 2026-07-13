AP: музыканты The Pond Band погибли в авиакатастрофе на Багамах
Все 10 человек, находившиеся на борту самолета авиакомпании Flamingo Air, разбившегося на Багамах, погибли. Среди жертв оказались участники музыкальной группы The Pond Band и диджей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление багамского профсоюза музыкантов и представителей индустрии развлечений.
Багамская группа потеряла сразу пятерых своих участников.
Премьер-министр Багам Филип Дэвис заявил, что трагедия произошла в день 53-й годовщины независимости страны, назвав случившееся великим горем для государства.
11 июля New York Post сообщил о крушении самолета Cessna 402C на Багамских островах, выполнявшего рейс из Нассау в Сан-Андрос, в результате которого погибли 10 человек. Комиссар полиции Шанта Ноулз заявила, что один пассажир выжил при падении, но позже он скончался от полученных травм. По предварительным данным управления по расследованию авиационных происшествий, воздушное судно столкнулось с неполадками в воздухе незадолго до крушения. Обломки самолета обнаружили в лесистой местности в районе Северного Андроса, к западу от столицы Нассау.
Власти страны временно приостановили все рейсы авиакомпании Flamingo Air в качестве меры предосторожности. Решение связано с двумя инцидентами, произошедшими с воздушными судами этого перевозчика 10 июля. Ранее в тот же день другой самолет Flamingo Air загорелся при вынужденной посадке в Нассау, пассажиры были эвакуированы. Багамский перевозчик, в парке которого девять самолетов, с 2012 г. участвовал в восьми авиаинцидентах, однако до 10 июля все они обходились без жертв.