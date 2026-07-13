Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,3-0,15%BRZL1 212+6,88%VEON-RX47,2-1,26%IMOEX2 194,41+2,27%RTSI901,7+2,27%RGBI112,88-0,4%RGBITR754,46-0,29%
Главная / Политика /

Алиев заявил о возможном выходе Азербайджана из Совета Европы

Ведомости

Азербайджан всерьез рассматривает возможность окончательного выхода из Совета Европы. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на Шушинском медиафоруме.

«Речь идет не о приостановке или замораживании членства – мы однозначно рассматриваем возможность окончательного ухода. Генеральный секретарь Совета Европы связался со мной и попросил не делать этого, найти выход для улучшения ситуации», – сказал Алиев (цитата по ТАСС).

Алиев напомнил, что в январе 2024 г. делегацию Азербайджана лишили права голоса. По его мнению, это было наказанием за позицию по территориальной целостности. Президент заявил, что если Баку выйдет из организации, это мало что изменит и, возможно, даже улучшит ситуацию. Азербайджан, по его словам, не стремится к конфронтации, но сталкивается с предвзятым отношением.‍

В январе 2024 г. Trend со ссылкой на источник писало, что власти Азербайджана рассматривают возможность выхода из Совета Европы после того, как делегация страны приостановила работу в Парламентской ассамблее в знак протеста против оспаривания ее полномочий. Собеседник агентства говорил, что Баку также может отказаться от признания юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её