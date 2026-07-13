Алиев заявил о возможном выходе Азербайджана из Совета Европы

Алиев напомнил, что в январе 2024 г. делегацию Азербайджана лишили права голоса. По его мнению, это было наказанием за позицию по территориальной целостности. Президент заявил, что если Баку выйдет из организации, это мало что изменит и, возможно, даже улучшит ситуацию. Азербайджан, по его словам, не стремится к конфронтации, но сталкивается с предвзятым отношением.‍