Алиев заявил о возможном выходе Азербайджана из Совета Европы
Азербайджан всерьез рассматривает возможность окончательного выхода из Совета Европы. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на Шушинском медиафоруме.
«Речь идет не о приостановке или замораживании членства – мы однозначно рассматриваем возможность окончательного ухода. Генеральный секретарь Совета Европы связался со мной и попросил не делать этого, найти выход для улучшения ситуации», – сказал Алиев (цитата по ТАСС).
Алиев напомнил, что в январе 2024 г. делегацию Азербайджана лишили права голоса. По его мнению, это было наказанием за позицию по территориальной целостности. Президент заявил, что если Баку выйдет из организации, это мало что изменит и, возможно, даже улучшит ситуацию. Азербайджан, по его словам, не стремится к конфронтации, но сталкивается с предвзятым отношением.
В январе 2024 г. Trend со ссылкой на источник писало, что власти Азербайджана рассматривают возможность выхода из Совета Европы после того, как делегация страны приостановила работу в Парламентской ассамблее в знак протеста против оспаривания ее полномочий. Собеседник агентства говорил, что Баку также может отказаться от признания юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).