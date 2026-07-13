МИД Франции вызовет российского посла из-за обвинений в кибератаках
Министерство иностранных дел Франции в ближайшие дни намерено вызвать посла России во Франции Алексея Мешкова. Об этом заявил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала BFM.
По словам министра, решение связано с обвинениями в адрес России в причастности к киберкампании, направленной против европейских государств.
Глава МИД Франции также сообщил, что власти страны намерены ввести новые ограничительные меры. По его словам, санкции планируется распространить на девять физических лиц и четыре компании.
4 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ назвал обвинения европейских стран в адрес России в якобы саботажах и кибератаках их попыткой реализовать свои агрессивные планы в отношении российского государства.