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Главная / Политика /

МИД Франции вызовет российского посла из-за обвинений в кибератаках

Ведомости

Министерство иностранных дел Франции в ближайшие дни намерено вызвать посла России во Франции Алексея Мешкова. Об этом заявил глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Ноэль Барро в эфире телеканала BFM.

По словам министра, решение связано с обвинениями в адрес России в причастности к киберкампании, направленной против европейских государств.

Глава МИД Франции также сообщил, что власти страны намерены ввести новые ограничительные меры. По его словам, санкции планируется распространить на девять физических лиц и четыре компании.

4 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ назвал обвинения европейских стран в адрес России в якобы саботажах и кибератаках их попыткой реализовать свои агрессивные планы в отношении российского государства.

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