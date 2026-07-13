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Жара привела к смерти более 10 000 человек в Европе

В большинстве случаев умершие были старше 65 лет
Ведомости

Аномальная жара в Европе привела к 10 650 смертям на неделе с 22 по 28 июня, следует из данных сети мониторинга смертности Euromomo, передает Reuters.

Подавляющее большинство смертей составили люди в возрасте 65 лет и старше – более 9000 человек.

Данные Euromomo по статистике смертности в 27 европейских странах включали избыточную смертность от всех причин, а не только от жары, указывается в материале. Вместе с тем, ученые не заметили иных известных факторов, таких как вспышки COVID-19, которые могли бы способствовать резкому увеличению числа избыточных смертей за ту неделю.

«Трудно объяснить такой высокий уровень избыточной смертности чем-либо, кроме экстремальной жары», – сказал главный врач Государственного института сывороток Дании Лассе Вестергорд.

Летом 2026 г. Европа столкнулась с аномальной жарой. По данным Службы по изменению климата Copernicus, июнь стал самым жарким в Западной Европе за всю историю наблюдений. Средняя температура воздуха в регионе в июне составила 20,74 градуса по Цельсию – это на 3,06 градуса выше климатической нормы.

Накануне стало известно, что Франция остановила три АЭС из-за жары. Еще восемь АЭС страны сейчас работают на пониженной мощности.

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