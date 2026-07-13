Жара привела к смерти более 10 000 человек в Европе

Данные Euromomo по статистике смертности в 27 европейских странах включали избыточную смертность от всех причин, а не только от жары, указывается в материале. Вместе с тем, ученые не заметили иных известных факторов, таких как вспышки COVID-19, которые могли бы способствовать резкому увеличению числа избыточных смертей за ту неделю.