Путин проведет встречу с представителями Народного фронта

«Народный фонд, кстати, в течение года обрабатывает до последнего все обращения граждан к президенту, которые поступают на прямые линии. Эта работа ведется на ежедневной основе. Люди на местах каждый день видят решение тех проблем, которые они поднимали в ходе прямой линии», – сказал представитель Кремля.