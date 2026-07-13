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Путин проведет встречу с представителями Народного фронта

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет встречу с руководством и активистами Народного фронта. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, российский лидер также посетит выставку «Все для победы» по разным направлениям. Песков отметил, что Народный фронт занимается вопросами широкого спектра.

«Народный фонд, кстати, в течение года обрабатывает до последнего все обращения граждан к президенту, которые поступают на прямые линии. Эта работа ведется на ежедневной основе. Люди на местах каждый день видят решение тех проблем, которые они поднимали в ходе прямой линии», – сказал представитель Кремля.

Отдельно Песков подчеркнул, что Народный фронт играет огромную роль в решении проблем, связанных с обеспечением и помощи участникам и героям спецоперации. Российский пресс-секретарь также заявил, что Путин сегодня вручит премии Общероссийского Народного фронта.

23 июня российский президент поручил профильной комиссии Госсовета, Общероссийскому народному фронту и Национальной медицинской палате организовать мониторинг реализации программы, в рамках которой выпускники медицинских вузов смогут самостоятельно выбирать учреждения для начала работы в рамках программы наставничества. По его словам, необходимо поддерживать постоянную связь с молодыми специалистами и их наставниками, собирать и анализировать их предложения и замечания.

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