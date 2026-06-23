Путин: выпускники медвузов смогут выбрать учреждения для работы с наставником
Выпускники медицинских вузов смогут самостоятельно выбирать учреждения для начала работы в рамках программы наставничества. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.
Глава государства подчеркнул, что новая система не является аналогом советского распределения. По его словам, молодой специалист сам определяет место работы, при условии, что медицинская организация участвует в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.
«На что хотел бы обратить особое внимание: нельзя допустить, чтобы программа наставничества работала формально или с большими перегрузками для медработников», – сказал президент.
Путин поручил профильной комиссии Госсовета, Общероссийскому народному фронту и Национальной медицинской палате организовать мониторинг реализации программы в регионах. По его словам, необходимо поддерживать постоянную связь с молодыми специалистами и их наставниками, собирать и анализировать их предложения и замечания.
Президент также указал, что Минздрав должен обобщать успешные практики наставничества и распространять их среди больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и станций скорой помощи, обеспечивая методическую поддержку регионов.
17 ноября Путин подписал закон, предусматривающий обязательную отработку до трех лет выпускников медвузов под руководством наставника в учреждениях, оказывающих помощь по системе ОМС. Документ распространяется на выпускников как бюджетных, так и коммерческих отделений. Закон был одобрен Советом Федерации 12 ноября и принят Госдумой 11 ноября.