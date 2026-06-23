Путин: выпускники медвузов смогут выбрать учреждения для работы с наставником

17 ноября Путин подписал закон, предусматривающий обязательную отработку до трех лет выпускников медвузов под руководством наставника в учреждениях, оказывающих помощь по системе ОМС. Документ распространяется на выпускников как бюджетных, так и коммерческих отделений. Закон был одобрен Советом Федерации 12 ноября и принят Госдумой 11 ноября.