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Путин: выпускники медвузов смогут выбрать учреждения для работы с наставником

Ведомости

Выпускники медицинских вузов смогут самостоятельно выбирать учреждения для начала работы в рамках программы наставничества. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.

Глава государства подчеркнул, что новая система не является аналогом советского распределения. По его словам, молодой специалист сам определяет место работы, при условии, что медицинская организация участвует в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

«На что хотел бы обратить особое внимание: нельзя допустить, чтобы программа наставничества работала формально или с большими перегрузками для медработников», – сказал президент.

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Общество

Путин поручил профильной комиссии Госсовета, Общероссийскому народному фронту и Национальной медицинской палате организовать мониторинг реализации программы в регионах. По его словам, необходимо поддерживать постоянную связь с молодыми специалистами и их наставниками, собирать и анализировать их предложения и замечания.

Президент также указал, что Минздрав должен обобщать успешные практики наставничества и распространять их среди больниц, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов и станций скорой помощи, обеспечивая методическую поддержку регионов.

17 ноября Путин подписал закон, предусматривающий обязательную отработку до трех лет выпускников медвузов под руководством наставника в учреждениях, оказывающих помощь по системе ОМС. Документ распространяется на выпускников как бюджетных, так и коммерческих отделений. Закон был одобрен Советом Федерации 12 ноября и принят Госдумой 11 ноября.

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