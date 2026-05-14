В российских медучреждениях могут появиться врачи по здоровому долголетию

Министр здравоохранения Михаил Мурашко в сентябре 2025 г. сообщал, что в России проживают около 35,6 млн человек старше 60 лет. По данным Росстата, это более 24% населения страны, численность которого составляет 146,1 млн человек. По прогнозам Минздрава, доля пожилых граждан продолжит расти. К 2030 г. она превысит 25% населения, а к 2046 г. приблизится к 30%.