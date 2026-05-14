В российских медучреждениях могут появиться врачи по здоровому долголетию
С 1 сентября 2026 г. в российских медучреждениях может появиться новая должность – врач по медицине здорового долголетия. Об этом «Ведомости. Здоровью» сообщил представитель пресс-службы Минздрава.
Предполагается, что такие специалисты будут выявлять факторы риска и признаки развития заболеваний у пациентов. Проект документа о введении новой должности сейчас проходит внутриведомственное согласование.
В Минздраве уточнили, что работать врачами по медицине здорового долголетия смогут выпускники медвузов, прошедшие ординатуру по специальностям «гериатрия», «терапия» или «общая врачебная практика (семейная медицина)».
Министр здравоохранения Михаил Мурашко в сентябре 2025 г. сообщал, что в России проживают около 35,6 млн человек старше 60 лет. По данным Росстата, это более 24% населения страны, численность которого составляет 146,1 млн человек. По прогнозам Минздрава, доля пожилых граждан продолжит расти. К 2030 г. она превысит 25% населения, а к 2046 г. приблизится к 30%.
Во Всемирной организации здравоохранения отмечают, что старение населения стало общемировой тенденцией. Многие страны развивают программы поддержки пожилых людей. В Германии пенсионерам предоставляют льготы на посещение бассейнов, санаториев, культурных и оздоровительных учреждений. В России действует программа «Активное долголетие», а в Москве реализуется проект «Московское долголетие».
12 мая сообщалось, что с 1 сентября в России также могут ввести более десяти новых медицинских специальностей. Одновременно проект приказа Минздрава предполагает исключение ряда устаревших профессий, включая врача-диабетолога, подросткового психиатра, сексолога, фельдшера-нарколога и других специалистов.