В России с 1 сентября могут ввести более десяти новых медспециальностей
Более десяти новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября, пишут «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа Минздрава РФ.
В документе говорится о включении в перечень таких направлений, как медицинская биология, логопедия, психология, физика, эмбриология, массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация. Также в номенклатуру должностей по плану должны добавить врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога.
Наряду с этими изменениями проект приказа предполагает удаление из перечня некоторых специальностей. Основанием названо их устаревание и отсутствие востребованности. В число исключаемых входят врач-диабетолог, офтальмолог-протезист, педиатр городской и районный, психиатр подростковый, сексолог, сурдолог-протезист, терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог и ряд других. В сопроводительных материалах уточняется, что исполнение их функций перейдет к более широким специальностям.
В проекте привода также оговаривается ситуация для уже принятых сотрудников. Медики, оформленные на упомянутые должности до определенного срока, сохранят возможность продолжать работу в прежнем качестве.
