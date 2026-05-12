В России с 1 сентября могут ввести более десяти новых медспециальностей

Наряду с этими изменениями проект приказа предполагает удаление из перечня некоторых специальностей. Основанием названо их устаревание и отсутствие востребованности. В число исключаемых входят врач-диабетолог, офтальмолог-протезист, педиатр городской и районный, психиатр подростковый, сексолог, сурдолог-протезист, терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог и ряд других. В сопроводительных материалах уточняется, что исполнение их функций перейдет к более широким специальностям.