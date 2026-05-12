Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VSMO25 460+2,58%CNY Бирж.10,843+0,16%IMOEX2 672,32+0,58%RTSI1 133,01+0,57%RGBI119,59-0,08%RGBITR782,88-0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В России с 1 сентября могут ввести более десяти новых медспециальностей

Ведомости

Более десяти новых медицинских специальностей и должностей могут появиться в России с 1 сентября, пишут «РИА Новости» со ссылкой на проект приказа Минздрава РФ.

В документе говорится о включении в перечень таких направлений, как медицинская биология, логопедия, психология, физика, эмбриология, массаж, нейропсихология, нутрициология, физическая реабилитация, химическая экспертиза и эргореабилитация. Также в номенклатуру должностей по плану должны добавить врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога.

Наряду с этими изменениями проект приказа предполагает удаление из перечня некоторых специальностей. Основанием названо их устаревание и отсутствие востребованности. В число исключаемых входят врач-диабетолог, офтальмолог-протезист, педиатр городской и районный, психиатр подростковый, сексолог, сурдолог-протезист, терапевт подростковый, зоолог, энтомолог, фельдшер-нарколог и ряд других. В сопроводительных материалах уточняется, что исполнение их функций перейдет к более широким специальностям.

В проекте привода также оговаривается ситуация для уже принятых сотрудников. Медики, оформленные на упомянутые должности до определенного срока, сохранят возможность продолжать работу в прежнем качестве.

7 мая «Ведомости» писали, что россиян могут начать проверять на рак легкого при диспансеризации. Обследование предлагается проводить с помощью низкодозного КТ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте