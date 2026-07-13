Песков: российские спецслужбы видят, откуда украинские БПЛА прилетают в РФ
Российские специальные службы видят, откуда украинские БПЛА прилетают на территорию РФ. В Кремле не считают необходимым доказывать странам Прибалтики факты, что они предоставляют воздушный коридор украинским беспилотникам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений», – подчеркнул он.
4 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Латвия и другие страны Прибалтики уже предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших Россию.
В последнее время украинские беспилотники неоднократно фиксировались в воздушном пространстве Прибалтики. При этом власти Эстонии, Латвии и Литвы ранее заявляли, что не предоставляли Украине разрешение на использование своей территории и воздушного пространства для ударов по объектам в России.