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Песков: российские спецслужбы видят, откуда украинские БПЛА прилетают в РФ

Ведомости

Российские специальные службы видят, откуда украинские БПЛА прилетают на территорию РФ. В Кремле не считают необходимым доказывать странам Прибалтики факты, что они предоставляют воздушный коридор украинским беспилотникам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы четко отслеживаем источники угрозы для наших приграничных районов и более глубоких территорий. Поэтому мы все это прекрасно знаем. Ни у кого не должно быть сомнений», – подчеркнул он.

4 июля заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Латвия и другие страны Прибалтики уже предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших Россию.

В последнее время украинские беспилотники неоднократно фиксировались в воздушном пространстве Прибалтики. При этом власти Эстонии, Латвии и Литвы ранее заявляли, что не предоставляли Украине разрешение на использование своей территории и воздушного пространства для ударов по объектам в России.

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