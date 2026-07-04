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Главная / Политика /

МИД: страны Прибалтики предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по РФ

Ведомости

Латвия и другие страны Прибалтики уже предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших Россию. Об этом «РИА Новости» заявил заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

«У нас есть верифицированные данные о том, что Латвия и другие прибалтийские республики уже предоставляли свои воздушные коридоры для украинских беспилотников, атаковавших гражданскую инфраструктуру нашей страны», – сказал он.

В последнее время украинские беспилотники неоднократно фиксировались в воздушном пространстве стран Прибалтики. При этом власти Эстонии, Латвии и Литвы ранее заявляли, что не предоставляли Украине разрешение на использование своей территории и воздушного пространства для ударов по объектам в России.

29 июня литовский портал LRT сообщал, что разведка Литвы не располагает данными о подготовке Россией нападения на страны Прибалтики. Вместе с тем в ведомстве отмечали, что риск диверсий на территории республики, включая поджоги и другие действия против объектов критической инфраструктуры, остается высоким.

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