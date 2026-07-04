МИД: страны Прибалтики предоставляли воздушные коридоры для ударов ВСУ по РФ

В последнее время украинские беспилотники неоднократно фиксировались в воздушном пространстве стран Прибалтики. При этом власти Эстонии, Латвии и Литвы ранее заявляли, что не предоставляли Украине разрешение на использование своей территории и воздушного пространства для ударов по объектам в России.