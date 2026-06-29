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Разведка Литвы: нет признаков, что РФ готовится к нападению на Прибалтику

Ведомости

Разведка Литвы не располагает данными, которые свидетельствовали бы о подготовке Россией нападения на страны Прибалтики. Об этом сообщили в министерстве обороны республики, передает LRT.

«Нет никаких признаков подготовки Россией крупномасштабного военного нападения на страны Балтии», – говорится в сообщении.

При этом в ведомстве отметили, что риск диверсий на территории Литвы, включая поджоги и другие действия против объектов критической инфраструктуры, остается высоким.

18 мая министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис заявил, что НАТО при необходимости располагает возможностями для нанесения ударов по российским военным объектам в Калининградской области. Говоря о безопасности стран Прибалтики, он отметил, что альянс должен продемонстрировать Москве способность «прорвать маленькую крепость в Калининграде».

Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявление Будриса «на грани безумия». Он также выразил сожаление, что прибалтийские государства являются «маниакально антироссийскими». По его мнению, это застилает им глаза и «не дает возможности делать то, что в интересах этих стран».

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