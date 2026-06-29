Разведка Литвы: нет признаков, что РФ готовится к нападению на Прибалтику

Комментируя эти слова, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что заявление Будриса «на грани безумия». Он также выразил сожаление, что прибалтийские государства являются «маниакально антироссийскими». По его мнению, это застилает им глаза и «не дает возможности делать то, что в интересах этих стран».