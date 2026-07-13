Германия вызвала посла России после обвинений в кибератаках
Министерство иностранных дел Германии вызвало посла России в Берлине Сергея Нечаева. Об этом сообщило ведомство в соцсети Х.
Причиной стала, как утверждают в Берлине, российская киберкампания против Германии, других стран Евросоюза и Украины.
«Кибератаки против Германии, партнеров ЕС и Украины являются неприемлемыми. Мы ответим на них решительно, в том числе дополнительными санкциями», – говорится в заявлении ведомства. В МИДе также сообщили, что в ходе вызова российского посла Берлин «еще раз ясно изложил свою позицию».
13 июля стало известно, что МИД Франции в ближайшие дни намерен вызвать посла России во Франции Алексея Мешкова. По словам главы французского внешнеполитического ведомства Жана-Ноэля Барро, решение связано с обвинениями в адрес России в причастности к киберкампании, направленной против европейских государств.
4 июня президент России Владимир Путин на встрече с руководителями международных информагентств в рамках ПМЭФ назвал обвинения европейских стран в адрес России в якобы саботажах и кибератаках их попыткой реализовать свои агрессивные планы в отношении российского государства.