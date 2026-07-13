Германия вызвала посла России после обвинений в кибератаках

«Кибератаки против Германии, партнеров ЕС и Украины являются неприемлемыми. Мы ответим на них решительно, в том числе дополнительными санкциями», – говорится в заявлении ведомства. В МИДе также сообщили, что в ходе вызова российского посла Берлин «еще раз ясно изложил свою позицию».