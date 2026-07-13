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Путин дал гражданство автору дизайна BMW X6 и американскому епископу

Ведомости

Президент России Владимир Путин дал гражданство РФ автору дизайна BMW X6 Пьеру Леклерку. Соответствующий указ опубликован на сайте правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: <...> Леклерк Пьер, родившийся 29 июля 1972 г. в Бельгии», – говорится в документе.

Гражданство РФ также получил преосвященный Спиридон (Гусаков), епископ Торонтский, викарий Канадской епархии. Сведения об этом приводятся в том же указе. Всего в списке на получение российского гражданства 12 человек.

4 апреля Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ выходцев из Канады, Швеции и Франции, в числе которых уроженец Швеции Даниил Толстой. Он является правнуком писателя по линии сына Льва Львовича.

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