Британия запретила деятельность иранского КСИРа

Отныне уголовная ответственность может грозить за призывы к поддержке КСИРа или выражение мнения или убеждений в поддержку корпуса, а также помощь КСИРу в деятельности, связанной с Великобританией. Наказуемым также станет получение или сохранение существенной выгоды, предоставленной КСИРом или от его имени.