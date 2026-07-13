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Главная / Политика /

Британия запретила деятельность иранского КСИРа

Ведомости

Великобритания вводит запрет на деятельность Корпуса стражей исламской революции (КСИР) после серии нападений на еврейскую общину в стране. Об этом сообщает Sky News.

По данным издания, британские министры ускорили рассмотрение законопроекта о национальной безопасности.

Отныне уголовная ответственность может грозить за призывы к поддержке КСИРа или выражение мнения или убеждений в поддержку корпуса, а также помощь КСИРу в деятельности, связанной с Великобританией. Наказуемым также станет получение или сохранение существенной выгоды, предоставленной КСИРом или от его имени.

Цель нововведений в том, чтобы «помешать деятельности лиц, продвигающих интересы и цели определенных организаций». Нарушителям грозит лишение свободы до 14 лет и/или штраф.

В конце января министры иностранных дел стран Евросоюза признали КСИР Ирана террористической организацией. Глава дипломатии ЕС Кая Каллас тогда заявила, что «репрессии не могут оставаться без ответа».

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