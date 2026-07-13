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Лукашенко предложил перейти на отопление пеллетами вместо газа

Ведомости

Белорусские дома следует отапливать пеллетами, а не газом. С таким мнением выступил президент республики Александр Лукашенко.

«Мы это умеем делать. Заводов у нас предостаточно. Поэтому пеллеты и еще раз пеллеты. Природный газ или другой там источник топлива – только как резерв», – сказал он (цитата по БелТА).

В 2023 г. президент РФ Владимир Путин поручил перевести муниципальные котельные на использование пеллет (топливных гранул из отходов деревопереработки). На это было выделено 15 млрд руб. на два года.

«Ведомости» писали в августе 2025 г., что мазутные котельные в Арктической зоне Российской Федерации (АЗРФ) могут заменить на экологичные пеллетные. Во «ВНИИ Экология» тогда сообщили, что Путин поручил утвердить дорожную карту по расширению использования низкосортной древесины и пеллет на период до 2035 г.

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