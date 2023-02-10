Путин поручил выделить 15 млрд рублей на перевод котельных на пеллеты

Представитель Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров отметил, что в ряде случаев более эффективно может быть использование в котельных опилок и щепы, из которых делаются пеллеты. По словам Фролова, теперь, когда везти продукцию в Европу нет необходимости, более эффективным было бы не переведение ряда котельных на пеллеты, а переключение их на щепу и опилки. «Эта технология уже обкатана: в России и до санкций ряд котельных работали на щепе и опилках, оборудование для них уже выпускается», – пояснил он.