Путин поручил выделить 15 млрд рублей на перевод котельных на пеллеты

Путин поручил выделить 15 млрд рублей на перевод котельных на пеллетыСанкции закрыли для этого топлива ключевой рынок – европейский
В ближайшие два года власти выделят 15 млрд руб. для перевода муниципальных котельных на использование пеллет (топливных гранул из отходов деревопереработки). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 10 февраля на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса (ЛПК) на Устьянском лесопромышленном комплексе (входит в «Группу УЛК») в Архангельской области.
Эта мера должна поддержать производителей пеллет, которые до введения санкций в 2022 г. в основном экспортировали свою продукцию в Европейский регион.
«Источник выделения этих дополнительных 15 млрд [руб.] есть, Министерство финансов знает об этом, мы обсуждали эти возможности, я и прошу этот источник использовать», – обратился Путин к присутствовавшему на совещании, проходившем в режиме ВКС, министру финансов Антону Силуанову.
Силуанов пояснил, что министерство предложило задействовать ресурсы инфраструктурных бюджетных кредитов, которые пойдут на модернизацию ЖКХ. «100 млрд руб. из 250 млрд идут на эту цель, и это ресурс, который может быть использован», – пояснил Силуанов.
По словам Путина, переход котельных на пеллеты имеет смысл, когда он «является экономически обоснованным и целесообразным». «Здесь важно фиксировать условия поставок вдолгую, что называется, что даст возможность компаниям ЖКХ [получить] стабильные закупочные цены, а производителям биотоплива обеспечит объемы сбыта», – сказал президент.
Он также предложил рассмотреть поддержку отечественных производителей котельного оборудования, включая предоставление субсидий на скидку при продаже этого оборудования.
Котельные вырабатывают исключительно тепловую энергию для отопления и горячего водоснабжения потребителей. Например, все котельные в Москве в качестве основного топлива сжигают газ, но в регионах в качестве топлива также используются уголь, торф, мазут, древесные опилки и щепа.
Российский ЛПК в 2022 г. столкнулся с целым рядом проблем. В начале года вступил в силу фактический запрет на экспорт необработанной древесины из России. А 8 апреля ЕС включил в пятый пакет санкций против России из-за СВО запрет на поставки древесины, фанеры, плит и пеллет. Это ограничение в полной мере начало действовать с 10 июля 2022 г.
Производство пеллет в России упало в 2022 г. на 19,6% по сравнению с 2021 г. до 2,07 млн т («Ведомости» писали об этом 2 февраля). При этом, согласно информации Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров на основе данных Росстата, наибольшее падение наблюдалось в Северо-Западном федеральном округе – на 32% до 789 100 т. По оценкам отраслевого аналитического агентства WhatWood, общий экспорт пеллет из России в прошлом году снизился на 24% примерно до 1,8 млн т.
«Чтобы до конца сдемпфировать потери от экспортных ограничений, нужно задействовать все возможности внутреннего спроса», – отметил вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании. Он напомнил, что в России избыток мощностей по пеллетам, который создавались преимущественно на северо-западе страны под европейские рынки.
«Щепу и опилки транспортировать сложно, они мокнут, а когда они переработаны в пеллеты, их можно возить на дальние расстояния. Поэтому в основном пеллетные производства создавались на северо-западе России именно под европейский рынок – для более дальних перевозок», – поясняет вице-президент Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров Андрей Фролов.
По словам Мантурова, Минпромторг уже проработал совместно с Минстроем возможность перевода муниципальных котельных на топливные гранулы. «Необходимое оборудование у нас производится, и мы видим потенциал как минимум по 60 котельным на ближайшее время», – отметил вице-премьер.
При переводе котельных на пеллеты надо применить долгосрочные тарифы на тепло и заключить соответствующие договоры на поставку биотоплива, отметил также присутствовавший на совещании министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. В этом случае, по его мнению, «есть возможность регулировать стоимость гигакалорий для обеспечения стабильности в этом направлении».
Представитель Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров отметил, что в ряде случаев более эффективно может быть использование в котельных опилок и щепы, из которых делаются пеллеты. По словам Фролова, теперь, когда везти продукцию в Европу нет необходимости, более эффективным было бы не переведение ряда котельных на пеллеты, а переключение их на щепу и опилки. «Эта технология уже обкатана: в России и до санкций ряд котельных работали на щепе и опилках, оборудование для них уже выпускается», – пояснил он.
При этом, по словам Фролова, целесообразно переводить на щепу и опилки именно те котельные, которые находятся недалеко от лесопромышленных производств. «Энергоемкость у щепы и опилок выше, чем у пеллет, – отмечает он. – По опыту некоторых котельных Северо-Запада стоимость производства тепловой энергии из щепы и опилок в 1,5 раза ниже, чем из газа».
При этом использование именно пеллет, по словам Фролова, целесообразно в частных домохозяйствах, а также для обеспечения котельных на севере, например в Красноярском крае, где находится ряд предприятий ЛПК, производящих пеллеты. Сейчас на эти котельные по северному завозу поставляется уголь, отметил он.
По информации Союза лесопромышленников и лесоэкспортеров, лидерами по выпуску пеллет в России являются Segezha Group, ГК УЛК, «Лесозавод 25» (входит в ГК «Титан»), деревообрабатывающая компания «Енисей», «Ньюфорестпро», «Лесресурс-Русфорест», ГК «Вологодские лесопромышленники» и RFP. «Ведомости» направили запросы в эти компании, а также пресс-службы Минпромторга и Минстроя.
«Инициатива, поддержанная президентом, не только обеспечит сбыт производителям пеллет, но и станет катализатором перевода неэффективных котельных, работающих на мазуте и угле, на более экологичное и эффективное биотопливо», – говорит консультант WhatWood Игорь Новоселов.