Правительство установит приоритет для провоза леса по железной дороге

Правительство поддержит предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК), у которых есть сырьевая база и мощности по переработке. Для них будет установлена приоритетность перевозок продукции по железной дороге, сообщила 18 января профильный вице-премьер Виктория Абрамченко в своем телеграм-канале.