Правительство установит приоритет для провоза леса по железной дороге

Правительство установит приоритет для провоза леса по железной дорогеЭто поможет предприятиям-экспортерам в условиях действующих ограничений
Правительство поддержит предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК), у которых есть сырьевая база и мощности по переработке. Для них будет установлена приоритетность перевозок продукции по железной дороге, сообщила 18 января профильный вице-премьер Виктория Абрамченко в своем телеграм-канале.
Представитель Абрамченко пояснил «Ведомостям», что Минпромторг, Минтранс и РЖД сейчас прорабатывают эту инициативу по поручению вице-премьера. В частности, прорабатывается вопрос внесения изменений во временные правила определения очередности перевозок грузов, добавил он.
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