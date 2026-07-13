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Главная / Политика /

Путин: Россия развивает экономику и усиливает армию

Ведомости

Россия продолжает развивать экономику, укреплять финансовую систему и совершенствовать Вооруженные силы, заявил президент Владимир Путин во время выступления на форуме Народного фронта «Все для Победы!».

Президент отметил, что страна продолжает работу по ключевым направлениям, включая развитие экономики, укрепление финансов и совершенствование армии. Путин отдельно указал на достижения в сфере оборонно-промышленного комплекса и подчеркнул, что российские военные идут вперед в зоне спецоперации.

Путин также заявил, что считает работу Народного фронта с участниками спецоперации и членами их семей наиболее важным направлением деятельности организации.

13 июля, анонсируя встречу российского лидера с представителями Народного фронта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что организация в течение года обрабатывает до последнего все обращения граждан к Путину, которые поступают на прямые линии. По его словам, работа ведется на ежедневной основе. Отдельно Песков подчеркнул, что Народный фронт играет важную роль в решении проблем, связанных с обеспечением и помощью участникам и героям спецоперации.

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