Путин: Россия развивает экономику и усиливает армию

13 июля, анонсируя встречу российского лидера с представителями Народного фронта, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что организация в течение года обрабатывает до последнего все обращения граждан к Путину, которые поступают на прямые линии. По его словам, работа ведется на ежедневной основе. Отдельно Песков подчеркнул, что Народный фронт играет важную роль в решении проблем, связанных с обеспечением и помощью участникам и героям спецоперации.