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The Economist: глава минобороны Украины хотел отправить Сырского в отставку

Ведомости

Глава минобороны Украины Михаил Федоров пытался добиться отставки главкома ВСУ Александра Сырского, но этот процесс оказался безуспешным, сообщил журнал The Economist.

«Его глубокие разногласия с более консервативным военным руководством, особенно с главкомом ВСУ Александром Сырским, никогда не были секретом <...>. Министр добивался отставки генерала, однако не смог заручиться поддержкой [президента Украины] Владимира Зеленского и не нашел другого способа добиться его увольнения», – отметили авторы материала.

Зеленский назначил Сырского главкомом ВСУ в феврале 2024 г. Тогда украинский лидер говорил, что год может стать успешным для страны только при условии эффективных изменений в основе обороны.

До назначения должность занимал Валерий Залужный. В феврале 2026 г. он заявлял, что план украинского контрнаступления 2023 г., разработанный им при помощи партнеров по НАТО, провалился, так как Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимых ресурсов. По словам Залужного, изначально достаточное количество сил должно было сосредоточиться в «едином кулаке» для установки контроля над Запорожской областью и продвижения на юг к Азовскому морю. Вместо этого силы были рассредоточены по обширной территории, что снизило их ударную мощь.

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