The Economist: глава минобороны Украины хотел отправить Сырского в отставку

До назначения должность занимал Валерий Залужный. В феврале 2026 г. он заявлял, что план украинского контрнаступления 2023 г., разработанный им при помощи партнеров по НАТО, провалился, так как Зеленский и другие официальные лица не выделили необходимых ресурсов. По словам Залужного, изначально достаточное количество сил должно было сосредоточиться в «едином кулаке» для установки контроля над Запорожской областью и продвижения на юг к Азовскому морю. Вместо этого силы были рассредоточены по обширной территории, что снизило их ударную мощь.